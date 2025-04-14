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Оборонный рубикон: раскрыто, что станет с США при выходе из НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Дания рассматривает возможность прекращения действия оборонного договора с США в случае выхода Вашингтона из НАТО.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Об этом сообщил датский телеканал TV2, ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.

Упомянутое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны было заключено между двумя государствами в декабре 2023 года. Его подписали тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитического ведомства Дании.

Позднее датский МИД пояснил, что в рамках этого документа американская сторона получит доступ к трем авиабазам на территории королевства: Ольборг, Скрюдструп и Каруп. Важно отметить, что действие соглашения не распространяется на Гренландию и Фарерские острова. По данным телеканала TV2, датский парламент приступил к первому этапу обсуждения законопроекта о ратификации этого документа 11 апреля.

Таким образом, как передает TV2, в случае выхода Соединенных Штатов из блока НАТО, Дания оставляет за собой право аннулировать соглашение, регулирующее пребывание американских войск на ее территории.

При этом, по оценке главы внешнеполитического ведомства Дании, на данный момент отсутствуют какие-либо признаки, свидетельствующие о скором выходе США из состава Североатлантического альянса.

Следует отметить, что бывший президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал критику в адрес работы альянса и заявлял о возможности выхода Соединенных Штатов из НАТО, если европейские государства-члены не увеличат свой вклад в обеспечение собственной безопасности.

Взгляды датчан относительно размещения американского воинского контингента на территории страны разделились, что подтверждается исследованием, проведенным компанией Megafon по заказу TV2. Согласно его результатам, 47% опрошенных выступают против такого размещения, тогда как 41% выразили поддержку. Оставшиеся 12% респондентов затруднились с ответом. В исследовании приняли участие 1036 граждан Дании, погрешность не уточняется.

На фоне этих событий стоит упомянуть мартовское заявление Дональда Трампа о том, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и его обещание процветания жителям острова в случае их присоединения к Соединенным Штатам. Исторически Гренландия являлась колонией Дании до 1953 года. Сегодня она остается частью королевства, но в 2009 году ей был предоставлен расширенный статус автономии, включающий право на самоуправление и самостоятельное определение внутренней политики.

Уточнения

Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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