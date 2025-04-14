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Немецкий реванш: Германия нацелена продолжить конфликт с Россией

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На фоне заявлений лидера немецкого блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о готовности поставить Украине крылатые ракеты Taurus в Кремле выразили обеспокоенность.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Мерц, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии, склоняется к радикализации подхода в отношении конфликта на Украине. Песков дал понять, что в Москве внимательно отслеживают риторику потенциального будущего лидера Германии и видят в ней явный курс на обострение ситуации.

Ранее в интервью немецкому телеканалу ARD Фридрих Мерц допустил возможность передачи Киеву ракет Taurus, подчеркнув, что любое такое решение будет принято лишь после консультаций с европейскими союзниками.

Однако в Кремле не увидели в этих словах стремления к дипломатическому урегулированию. Напротив, по словам Пескова, риторика Мерца указывает на приверженность политике усиления военной поддержки Украины, что, с точки зрения Москвы, лишь подстегнет эскалацию конфликта. В российском президентском доме убеждены: подобные шаги не приблизят мирное решение, а лишь углубят кризис.

Особую настороженность в Москве вызывает тот факт, что Мерц, скорее всего, займет пост канцлера ФРГ в обозримом будущем. Это означает, что озвучиваемые им идеи могут стать частью официальной политики Германии в отношении Украины. В Кремле опасаются, что Берлин фактически отказывается от роли посредника и берет курс на прямое военное участие в конфликте через поставки дальнобойных вооружений. По мнению Пескова, такой вектор не только противоречит интересам России, но и ставит под угрозу стабильность в Европе.

Москва посылает сигнал: любые шаги, ведущие к дальнейшей милитаризации конфликта, будут встречены соответствующей реакцией с российской стороны. Вопрос о поставках Taurus стал очередной лакмусовой бумажкой, проверяющей истинные намерения европейских политиков — готовы ли они к деэскалации или сознательно выбирают путь конфронтации.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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