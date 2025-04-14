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Европейский театр: как Евросоюз провоцирует продолжение конфликта на Украине

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Силовые структуры » Военные новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность позицией европейских государств по поводу урегулирования текущего конфликта.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По его мнению, вместо того чтобы стремиться к дипломатическому решению, многие столицы Европы делают ставку на эскалацию напряженности.

Песков отметил, что в настоящий момент не наблюдается стремления с европейской стороны к поиску мирных путей разрешения ситуации. Напротив, он указал на то, что предпринимаемые ими действия скорее ведут к затягиванию конфликта и его дальнейшему обострению.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобная линия поведения лишь усложняет возможность выхода на переговорный процесс и способствует усилению нестабильности в регионе.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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