Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность позицией европейских государств по поводу урегулирования текущего конфликта.
По его мнению, вместо того чтобы стремиться к дипломатическому решению, многие столицы Европы делают ставку на эскалацию напряженности.
Песков отметил, что в настоящий момент не наблюдается стремления с европейской стороны к поиску мирных путей разрешения ситуации. Напротив, он указал на то, что предпринимаемые ими действия скорее ведут к затягиванию конфликта и его дальнейшему обострению.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобная линия поведения лишь усложняет возможность выхода на переговорный процесс и способствует усилению нестабильности в регионе.
Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.
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