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Продвижение на Харьков: армия России уничтожает ВСУ в районе Харьковщины

Силовые структуры » Военные новости

По информации Министерства обороны России, российская группировка войск "Запад" провела серию успешных операций против украинских формирований в районах Харьковской области и ДНР.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

В результате боевых действий, как утверждают в ведомстве, противник понёс значительные потери в живой силе и технике.

Согласно официальной сводке, подразделения российской армии заняли более выгодные позиции и нанесли удары по силам сразу шести украинских бригад. Среди них — две механизированные, одна штурмовая, артиллерийская, а также две территориальной обороны. Боестолкновения произошли в районе населённых пунктов Купянск, Боровая и Каменка в Харьковской области, а также Кировск, Карповка и Красный Лиман на территории ДНР.

Минобороны РФ уточнило, что в ходе операции украинская сторона лишилась до 240 военнослужащих. Также были уничтожены три единицы бронетехники, включая два американских бронетранспортёра M113, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Дополнительно сообщается о ликвидации станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и двух складов с боеприпасами.

Уточнения

M113 — бронетранспортёр (БТР) США. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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