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Союзник отвернулся: Америка обвинила Украину в развязывании конфликта

Силовые структуры » Военные новости

Дональд Трамп в своей речи, транслировавшейся на телеканале C-Span, подверг критике стремление Украины получить вооружение от стран-партнеров.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Он отметил, что вступая в конфликт, необходимо быть уверенным в возможности победы, а не рассчитывать на поставки ракет, имея дело с противником, превосходящим по силе в двадцать раз.

Трамп охарактеризовал ситуацию на Украине как конфликт, доставшийся ему "в наследство" от Джо Байдена, и заявил, что Вашингтон сейчас пытается его остановить, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. По его словам, Киев же, в свою очередь, сосредоточен исключительно на получении новых вооружений. На вопрос о президенте Зеленском Трамп ответил, что тот всегда нацелен на получение ракет.

Ранее Трамп, оценивая прогресс в урегулировании конфликта, заявлял, что, по его мнению, ситуация развивается положительно, и в скором времени стоит ожидать новостей на этот счет.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что во время телефонного разговора с Трампом Владимир Зеленский обратился с просьбой о дополнительных поставках средств противовоздушной обороны, в том числе систем Patriot. По словам Левитт, американский лидер согласился изучить возможные варианты, особенно с учетом доступных ресурсов в Европе. Позже Зеленский выражал сожаление, что ему не удалось добиться от США лицензии на производство ЗРК Patriot.

В понедельник глава Киева также выразил недоумение по поводу того, что соглашение о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot так и не было достигнуто, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года. Он подчеркнул, что Киев запрашивает исключительно системы ПВО, и посетовал на недостаток политической воли у партнеров для решения этого вопроса.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию, а лишь продлят конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что НАТО принимает непосредственное участие в этом противостоянии, не только поставляя военную технику и снаряжение, но и занимаясь подготовкой военных кадров.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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