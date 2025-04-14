Гражданские в форме: стало известно, сколько боевиков ВСУ было ликвидировано в Сумах

По информации РИА Новости, в результате удара по Сумам было ликвидировано около 200 украинских военнослужащих, включая командование оперативно-тактической группы "Северск".

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Источник в силовых структурах сообщил, что среди уничтоженных боевиков были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады, а также 117-й бригады территориальной обороны Украины.

Напомним, что 13 апреля Министерство обороны России сообщило о нанесении удара двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командования ОТГ "Северск" в Сумах. В результате было ликвидировано более 60 украинских боевиков.

В военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военных объекты в густонаселённых районах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона располагает подтверждениями того, что в Сумах был нанесён удар по месту встречи украинского военного командования с западными кураторами.

Россия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая места скопления личного состава, техники и иностранных наёмников, а также предприятия оборонной промышленности, узлы связи и пункты управления.

При этом, как неоднократно подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные не наносят ударов по гражданским объектам и жилым домам.

Уточнения

Су́мы — город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области, Сумского района, Сумской городской общины, а также является центром Сумской агломерации.

