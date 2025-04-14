Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге
Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой
Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли
Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день
От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир
Сначала тишина, потом — грохот: необычный ритм главной достопримечательности Умбрии
Пушистый детектив: как узнать, сколько недель котёнку
Как разбудить спящую орхидею: простые советы для здоровья ваших растений

Сохранение нацистов: Европа намерена уберечь неонацистский режим Украины

2:33
Силовые структуры » Военные новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что европейские страны ведут игру с двойным дном, обсуждая мирное урегулирование на Украине.

всу
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
всу

По его словам, истинная цель западных политиков — не прекращение конфликта, а сохранение хотя бы части украинской территории под контролем нынешнего русофобского режима. Лавров убежден, что все "миротворческие инициативы" европейских лидеров, будь то Эммануэль Макрон или Кир Стармер, продиктованы одним: не допустить полного краха украинской государственной конструкции, созданной по антироссийскому лекалу.

Лавров жестко раскритиковал Минские соглашения, напомнив, что они стали лишь ширмой для подготовки нового витка агрессии против России. По его мнению, Запад и сейчас идет по тому же пути — под видом поиска мира европейцы пытаются законсервировать на украинской земле оголтелую русофобию и неонацизм.

Причем, подчеркнул министр, никто из европейских лидеров даже не вспоминает о необходимости проведения честных выборов в Украине. Это не случайно: действующий режим во главе с Владимиром Зеленским их не устраивает лишь отчасти — слишком явна его зависимость от США и различных внешних сил.

Зато американцы, как ни парадоксально, вдруг заговорили о необходимости выборов. Лавров усматривает в этом тонкий расчет: вероятно, в Вашингтоне понимают, что Зеленский уже не тот козырь, который нужен Западу.

Однако, полагает глава МИД РФ, Европа сделает все, чтобы не допустить реальной смены власти на Украине. Вместо этого, прогнозирует Лавров, европейские кураторы начнут поиски "нового лица" — некого "полуфюрера", менее скомпрометированного и более самостоятельного в глазах украинского общества. Суть режима при этом останется прежней: антироссийская истерия, ставка на военную силу и полное игнорирование прав русскоязычного населения.

Иными словами, Запад не ищет мира на Украине, а лишь меняет ширму, за которой продолжит разыгрывать карту антироссийской вражды. Лавров дал понять, что Москве уже мало кто верит в искренность европейских "гарантий безопасности". Россия видит истинные мотивы: сохранить управляемый очаг напряженности у своих границ, руками украинцев обескровить экономику Европы и продолжать стравливать народы ради геополитических игр Вашингтона и Брюсселя.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Туризм
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге
Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой
Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли
Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день
От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир
Сначала тишина, потом — грохот: необычный ритм главной достопримечательности Умбрии
Пушистый детектив: как узнать, сколько недель котёнку
Как разбудить спящую орхидею: простые советы для здоровья ваших растений
Екатерина Стриженова поздравила дочь с днём рождения: выросла без нянь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.