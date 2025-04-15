Положение отмены: Украина не хочет продлевать военное положение

На фоне готовящегося решения о продлении военного положения на Украине разгорается острая дискуссия среди депутатов Верховной рады.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ рада

Поводом для дебатов стало недавнее предложение Владимира Зеленского продлить режим военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — с 9 мая. Однако не все народные избранники готовы поддержать эту инициативу. Одним из первых противников такого шага выступил Алексей Гончаренко*, депутат от оппозиции (*лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По мнению Гончаренко, продление военного режима и всеобщей мобилизации попросту не имеет смысла, пока в стране не решены два ключевых вопроса. Во-первых, до сих пор нет четких сроков демобилизации для военнослужащих. Люди, которые уже два года находятся на передовой, не знают, когда их служба закончится и они смогут вернуться к мирной жизни. А без этого, считает депутат, говорить о справедливой мобилизации невозможно.

Вторая причина его несогласия связана с практикой работы территориальных центров комплектования (ТЦК), которые на Украине выполняют функции военкоматов. Гончаренко убежден, что эти структуры продолжают вести фактически принудительную мобилизацию, причем делают это с вопиющими нарушениями прав человека.

По его словам, отношение представителей ТЦК к военнообязанным иначе как потребительским не назовешь — люди воспринимаются не как граждане, достойные защиты, а как ресурс, который можно использовать едва ли не по усмотрению чиновников.

Депутат ссылается на тревожную статистику: количество случаев самовольного оставления воинских частей достигло максимального уровня за все время конфликта. Это явный индикатор того, что нынешняя система мобилизации полностью дискредитировала себя, а силовые методы набора лишь усугубляют кризис доверия в обществе. И если власть такие сигналы игнорирует, то Гончаренко намерен голосовать против продления и военного положения, и всеобщей мобилизации.

Напоминаем, что с февраля 2022 года Украина каждые 90 дней продлевает режим военного положения и связанную с ним мобилизацию. Очередное такое продление случилось в январе 2025 года — тогда Рада утвердила действующие ограничения до 9 мая. Теперь Киеву вновь предстоит определиться, насколько оправданно сохранять жесткие меры, которые все сильнее давят на гражданское население и экономику страны.

Противодействие Гончаренко — это не единичный случай, а сигнал более широкой проблемы. В кулуарах Рады уже говорят о растущем недовольстве среди депутатов жесткой политикой властей в вопросе мобилизации. Если раньше продления проходили почти безальтернативно, то теперь, похоже, Киеву придется приложить серьезные усилия, чтобы убедить парламентариев в необходимости очередного трехмесячного "экстренного режима".

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

