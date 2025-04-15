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Ответ НАТО: генсек оценил переговоры по Украине

Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине тема мирных переговоров вновь вышла на первый план.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Очередной импульс ей придал необъявленный визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Одессу, где он провел переговоры с Владимиром Зеленским. Главная тема встречи — ход диалога, который президент США Дональд Трамп ведет с Киевом и Москвой в поисках путей урегулирования конфликта. Рютте признал, что эти переговоры далеки от простоты.

По его словам, несмотря на очевидную сложность процесса, весь альянс солидарен со стремлением Трампа добиться прочного мира в регионе. Иными словами, Запад готов поддержать любые инициативы Вашингтона, направленные на прекращение огня, даже если они предполагают трудные компромиссы. Однако ясности в том, как именно будет выглядеть roadmap мирного урегулирования, пока нет.

За несколько дней до заявления Рютте, 13 марта, президент России Владимир Путин обозначил свою позицию по возможному перемирию. Он подтвердил готовность поддержать предложение США о временном прекращении боевых действий, но подчеркнул, что это должно быть не просто тактическая пауза, а шаг к долгосрочному урегулированию. По мнению Путина, перемирие лишь тогда имеет смысл, когда будут устранены коренные причины конфликта, а не просто "заморожены" боевые действия.

При этом российский лидер указал на крайне невыгодное положение Украины на текущий момент. Он напомнил, что украинские войска, вошедшие на территорию России, находятся в фактической изоляции, и в таких условиях Киеву было бы стратегически выгодно настаивать на прекращении огня. Однако Путин задался резонным вопросом: кто именно будет гарантом исполнения договоренностей? Кто станет отдавать приказы о реальном прекращении огня и контролировать украинские силы, чтобы перемирие не было фикцией?

Особую обеспокоенность Москвы вызывает риск использования перемирия Украиной для скрытой мобилизации. Путин не исключил, что за временной паузой в боях Киев может провести новую волну мобилизации, усилить армию и подготовиться к возобновлению активных действий. Тем не менее, российский президент оставил дверь для диалога открытой, не исключив возможности обсуждения идеи перемирия в ходе переговоров с Дональдом Трампом.

На данный момент мирный процесс выглядит как сложная шахматная партия. Каждая из сторон имеет свои условия и сомнения, а главным арбитром пытается выступить Вашингтон. Сможет ли инициатива Трампа стать реальным прорывом или увязнет в разногласиях — станет ясно уже в ближайшее время. Ясно одно: без детального плана действий, механизмов контроля и гарантий со стороны всех участников конфликта любое перемирие рискует превратиться в очередное краткосрочное затишье перед бурей.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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