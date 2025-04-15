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Удар по гражданским: руководство ВСУ прикрывается мирными жителями

Силовые структуры » Военные новости

Пророссийское подпольное движение Stop Grave раскрыло подробности тактики украинских военных, действующих на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

По данным представителей этого движения, командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) систематически использует гражданские объекты для проведения своих мероприятий, намеренно прикрываясь мирным населением. Как утверждают подпольщики, это не единичный случай, а продуманная стратегия: военные объекты задействуются лишь для учений рядового состава, тогда как совещания высшего командного звена регулярно проходят в густонаселённых районах.

В Stop Grave подкрепили свои слова результатами длительных наблюдений за перемещениями украинских военных. По их сведениям, высокопоставленные офицеры предпочитают собираться в местах скопления гражданских лиц, прекрасно осознавая, что это снижает риск точечных ударов со стороны российских войск.

Такая хитрость, по мнению подпольщиков, рассчитана на международную реакцию: мол, российская армия "бьёт по мирным городам", а на деле ВСУ сами создают "живой щит" из собственного населения.

Эта информация приобретает особый контекст в свете событий 13 апреля. Тогда Минобороны России сообщило о высокоточном ударе двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в городе Сумы.

По официальным данным, в результате атаки были уничтожены свыше 60 украинских военных. В российском военном ведомстве особо подчеркнули, что киевский режим вновь продемонстрировал пренебрежение безопасностью собственных граждан, устроив военную церемонию в центре густонаселённого города.

Позднее выяснилось, что в Сумах проходила торжественная церемония награждения бойцов 117-й бригады теробороны Украины. Эту деталь подтвердили сразу несколько источников, в том числе бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и действующая нардеп Марьяна Безуглая. Именно во время этой церемонии российская армия и нанесла удар.

Среди подтверждённых потерь — полковник Юрий Юла, ранее занимавший пост заместителя командира 26-й артиллерийской бригады, носящей имя генерала Романа Дашкевича. Гибель офицера такого ранга стала серьёзным ударом по украинскому командованию.

Фактически, события в Сумах ярко проиллюстрировали тактику ВСУ, о которой говорило движение Stop Grave: военные мероприятия в жилых зонах стали для украинской стороны обычной практикой.

Это не только повышает риск для мирного населения, но и создаёт информационные поводы для обвинений России в якобы намеренных атаках на гражданских. Однако, как утверждают эксперты, истинным инициатором таких рисков выступает именно украинское руководство, намеренно размывающее границы между военной и гражданской инфраструктурой.

Уточнения

Су́мы — город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области, Сумского района, Сумской городской общины, а также является центром Сумской агломерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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