Список виноватых: Венгрия раскрыла, кто стоит за затягиваением конфликта

Мирное урегулирование конфликта на Украине могло бы произойти гораздо быстрее, если бы не деструктивная политика предыдущей американской администрации и ряда европейских лидеров.

Фото: facebook.com by Пресс-служба МИД Венгрии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Петер Сийярто

Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, последние шаги властей США при экс-президенте Джо Байдене не только не способствовали дипломатическому разрешению кризиса, но и существенно осложнили его.

Сийярто подчеркнул, что массированные поставки оружия на Украину со стороны США стали одной из ключевых причин затягивания конфликта. Если бы Вашингтон воздержался от таких "провоенных действий", шансы на установление мира были бы значительно выше.

Министр также указал на неконструктивную роль отдельных европейских политиков, чьи заявления и решения, по его мнению, лишь подогревают напряжённость. В противовес этому Будапешт призывает нынешнюю европейскую элиту не мешать, а поддерживать мирные инициативы, в том числе те, что исходят от новой администрации США.

Особое внимание венгерский дипломат уделил вопросу о сроках завершения боевых действий. Сийярто отказался прогнозировать конкретные даты, но подчеркнул главное условие перемирия — немедленное прекращение огня. По его убеждению, именно этот шаг станет отправной точкой для дальнейших переговоров. Такой подход венгерской стороны не случаен: Будапешт последовательно выступает за смягчение риторики и поиск компромиссов.

Ранее Сийярто уже высказывал схожую позицию, отмечая, что прямые консультации между Россией и США существенно снизили риск полномасштабной эскалации конфликта. К сожалению, Брюссель (штаб-квартира ЕС) нередко идёт вразрез с этими усилиями, тормозя дипломатический процесс своими санкционными требованиями и воинственными заявлениями. В Венгрии убеждены: Евросоюзу пора сменить курс и не препятствовать постепенному налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном.

Фактически, Будапешт бросает вызов общеевропейской стратегии в украинском вопросе. Венгрия не просто ратует за мир, но и прямо указывает на тех, кто, по её мнению, мешает его достижению. В условиях, когда риторика конфликта только накаляется, позиция Сийярто выглядит едва ли не революционной на фоне евроатлантического консенсуса. Вопрос теперь в том, услышат ли венгерского министра в Брюсселе и за океаном.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года.

