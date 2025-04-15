Грузовики награбленного: как ВСУ мародерствовали в Угледаре

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Житель Угледара Виктор до сих пор не может оправиться от шока, вызванного действиями украинских военных на территории Донецкой Народной Республики.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

По его словам РИА Новости, мародерство стало настоящей визитной карточкой боевиков ВСУ в их родном городе. Масштабы разграбления поражают: украинские солдаты вывозили имущество местных жителей целыми фурами. Виктор вспоминает, как на улицах Угледара появлялись тяжелые грузовики "КрАЗ", груженные до отказа абсолютно всем — от холодильников и стиральных машин до компьютеров и мягкой мебели. Казалось, ВСУ выносили все, что плохо лежит.

Самое удивительное, по мнению Виктора, что мародеры не утруждали себя даже минимальной логикой. Брали все подряд, даже вещи, которые в условиях села были попросту бесполезны.

Например, стиральные машины — при отсутствии центрального водоснабжения и нормального напора воды. На резонные вопросы жителей военные лишь пожимали плечами: мол, "разберемся". Виктор рассказывает леденящие душу эпизоды, когда солдаты ВСУ тащили из домов даже женское белье и трикотаж. Никакого стеснения, никаких оправданий — откровенное воровство на глазах у ошеломленных хозяев.

Угледар был освобожден российскими войсками группировки "Восток" лишь 3 октября 2024 года. Минобороны России тогда отрапортовало о решительной победе, но для местных жителей это был скорее акт восстановления справедливости.

Уточнения

Угледа́р — город в Волновахском районе Донецкой области Украины, административный центр Угледарской городской общины.

