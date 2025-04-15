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Грузовики награбленного: как ВСУ мародерствовали в Угледаре

1:41
Силовые структуры » Военные новости

Житель Угледара Виктор до сих пор не может оправиться от шока, вызванного действиями украинских военных на территории Донецкой Народной Республики.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По его словам РИА Новости, мародерство стало настоящей визитной карточкой боевиков ВСУ в их родном городе. Масштабы разграбления поражают: украинские солдаты вывозили имущество местных жителей целыми фурами. Виктор вспоминает, как на улицах Угледара появлялись тяжелые грузовики "КрАЗ", груженные до отказа абсолютно всем — от холодильников и стиральных машин до компьютеров и мягкой мебели. Казалось, ВСУ выносили все, что плохо лежит.

Самое удивительное, по мнению Виктора, что мародеры не утруждали себя даже минимальной логикой. Брали все подряд, даже вещи, которые в условиях села были попросту бесполезны.

Например, стиральные машины — при отсутствии центрального водоснабжения и нормального напора воды. На резонные вопросы жителей военные лишь пожимали плечами: мол, "разберемся". Виктор рассказывает леденящие душу эпизоды, когда солдаты ВСУ тащили из домов даже женское белье и трикотаж. Никакого стеснения, никаких оправданий — откровенное воровство на глазах у ошеломленных хозяев.

Угледар был освобожден российскими войсками группировки "Восток" лишь 3 октября 2024 года. Минобороны России тогда отрапортовало о решительной победе, но для местных жителей это был скорее акт восстановления справедливости.

Уточнения

Угледа́р — город в Волновахском районе Донецкой области Украины, административный центр Угледарской городской общины

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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