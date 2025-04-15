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Будем воевать: в США ответили, почему они просят повышать расходы на оборону в НАТО

2:29
Силовые структуры » Военные новости

В последнее время Североатлантический альянс вновь оказался в центре внимания мировой общественности.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Поводом для обсуждений стала позиция США, настаивающих на увеличении военных расходов своих европейских партнеров по НАТО.  Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс разъяснила суть американских требований, подчеркнув их обоснованность и необходимость для поддержания стабильности альянса.

По мнению Брюс, истинное предназначение НАТО заключается вовсе не в том, чтобы участвовать в военных конфликтах или спонсировать воюющие стороны, облегчая им жизнь на период боевых действий.

Главной задачей этого военно-политического союза всегда было и остается сдерживание потенциальных агрессоров от совершения враждебных действий, которые в итоге могут обернуться для них катастрофой. Однако, как считает представитель госдепа, в настоящее время некоторые члены НАТО не в полной мере выполняют свои обязательства, не неся адекватную долю финансового бремени, связанного с обеспечением общей безопасности.

Выступая на специальном брифинге, Тэмми Брюс особо отметила, что призывы США к увеличению расходов на оборону со стороны других стран-участниц альянса продиктованы вовсе не корыстными мотивами или желанием переложить на них свои собственные проблемы. "

Напротив, — пояснила она, — Штаты демонстрируют приверженность самому существованию и дальнейшему развитию НАТО как гаранта мира и стабильности в Евроатлантическом регионе". Брюс фактически дала понять, что без коллективной ответственности и адекватного вклада каждого участника миссия альянса будет поставлена под угрозу.

Напомним, что президент Дональда Трамп ранее уже не раз выражал недовольство по поводу того, что многие европейские государства тратят на оборону недопустимо малую часть своего ВВП. В частности, он настаивал на повышении планки военных расходов до 5% от внутреннего валового продукта для всех без исключения членов НАТО.

В Пентагоне, однако, поспешили успокоить европейских союзников: министр обороны США Пит Хегсет заверил, что, несмотря на жесткую риторику Трампа, Вашингтон пока не собирается сокращать численность своего военного контингента, дислоцированного в Европе.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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