Одесса станет русской: Запад развеял миф ВСУ

2:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Недавняя публикация на норвежском сайте Steigan взбудила дискуссию вокруг возможного будущего Одессы.

Фото: commons.wikimedia.org by Nata Naval, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дом профсоюзов, Одесса

По мнению обозревателей издания, не исключён сценарий, при котором этот украинский город окажется под российским контролем, и, что весьма примечательно, США, вероятно, не станут чинить этому препятствия.

Аналитики сайта Steigan считают, что Дональд Трамп, будучи прагматичным политиком, склонен поддержать такое развитие событий, если посчитает, что в других геополитических вопросах Америка сможет получить адекватную компенсацию.

Конкретные детали потенциального мирного соглашения президент США пока не раскрывал, но, судя по всему, гибкость в вопросе Одессы могла бы стать своеобразной разменной монетой в его дипломатической игре.

Авторы статьи выражают сомнения, что европейские страны смогут существенно повлиять на этот процесс и изменить ход событий в свою пользу. По их мнению, Старый Свет утратил рычаги давления, достаточные для того, чтобы переломить уже наметившиеся тенденции.

При этом норвежское издание указывает на любопытный парадокс: воссоединение Одессы с Россией, вопреки расхожим страхам, способно сделать Черное море безопаснее как для военного, так и для торгового судоходства. Устранив одну из ключевых точек потенциальной напряжённости, Москва сможет укрепить стабильность в регионе.

Эта тема не впервые всплывает в западных СМИ. Еще в марте газета The New York Times со ссылкой на ближайшее окружение Владимира Зеленского писала, что в Киеве зреет тревога: есть опасения, будто президент США Дональд Трамп готов пойти на серьёзный компромисс и фактически передать России контроль над ключевым украинским портом — Одессой.

Между тем российская позиция по этому вопросу давно сформулирована. Владимир Путин уже подчёркивал, что всё Северное Причерноморье исторически было присоединено к Российской империи в ходе русско-турецких войн, а современная Украина не имеет легитимных прав на эти земли.

По словам главы государства, Одесса — это исконно русский город, а юго-восток Украины всегда демонстрировал пророссийские настроения именно потому, что эти территории имеют многовековые корни, связанные с Россией.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

