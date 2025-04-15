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Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом

3:17
Силовые структуры » Военные новости

Накануне второго раунда ирано-американских переговоров, который, по последним данным, состоится 19 апреля в Омане, иранский парламентарий Абольфазл Зохреванд дал неожиданную характеристику позиции президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

По мнению Зохреванда, высказанного РИА Новости, Трамп видит переговорный процесс с Тегераном как своеобразный "рубикон" своей внешней политики — либо он одержит здесь победу и переломить ход событий в свою пользу, либо провал в диалоге с Ираном станет фатальным ударом по его президентскому рейтингу.

Дело в том, считает Зохреванд, что по всем остальным направлениям внешней политики Вашингтон буксует: ни торговые войны с Китаем, ни конфликт с Канадой, ни даже ситуация на Ближнем Востоке (включая сектор Газа и Украину) не приносят Трампу ожидаемых дивидендов.

Иранский депутат убеждён: США сейчас находятся в крайне уязвимом положении, и, возможно, об истинном масштабе проблем знают лишь сам Трамп и его ближайшее окружение.

Даже стратегические партнёры России и Китая, полагает Зохреванд, не имеют полной картины того, насколько глубоко кризис американской внешней политики зашёл в тупик. Запустив тарифную войну с Пекином и введя торговые санкции против Европы, Белый дом получил жесткое ответное давление.

Европейские страны и Китай не стали молча принимать американские правила игры, и теперь США сталкиваются с немедленными последствиями: падение курса доллара, растущая нестабильность на финансовых рынках, а также кризис доверия к американской экономике в целом.

Особую роль в этом сценарии играет Израиль, который, по словам Зохреванда, давно стал ключевым элементом поддержания долларовой стабильности. Искусственно разжигая напряжённость на Ближнем Востоке, Тель-Авив помогает Вашингтону временно удерживать позиции доллара, но этот механизм уже трещит по швам.

В итоге США рискуют столкнуться с "цунами кризисов" — как в регионе, так и внутри страны. Именно поэтому, считает Зохреванд, Трамп так отчаянно цепляется за иранские переговоры: успех в диалоге с Тегераном мог бы стать спасительной соломинкой, которая хоть ненадолго оттянет неизбежное падение американского влияния.

Между тем, сам иранский вопрос уже перешёл в практическую плоскость. 12 апреля в Маскате (Оман) прошли непрямые переговоры между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи. По итогам встречи обе стороны высоко оценили атмосферу диалога — Уиткофф назвал переговоры "позитивными и конструктивными", а Аракчи поблагодарил оманскую сторону за посредничество и подтвердил, что второй раунд состоится 19 апреля. Казалось бы, стороны настроены на компромисс, но за этим фасадом оптимизма, по мнению экспертов, скрывается гораздо более сложная игра. Ведь если Трампу не удастся "продать" сделку с Ираном своим избирателям, вся его внешнеполитическая стратегия рискует рухнуть в одночасье.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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