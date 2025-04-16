Дальше только звезды: Россия раскроет, что скрывают недры космоса

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Владимир Путин обозначил приоритет, который может стать точкой невозврата в истории отечественной космонавтики.

Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Туманность NGC6165

По его словам, в рамках нового национального проекта особое внимание необходимо уделить фундаментальным исследованиям дальнего космоса. Фактически, глава государства дал зелёный свет масштабной программе, которая не только восстановит, но и укрепит позиции России как одного из лидеров мировой космической науки.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

