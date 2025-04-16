Дальше только звезды: Россия раскроет, что скрывают недры космоса

Владимир Путин обозначил приоритет, который может стать точкой невозврата в истории отечественной космонавтики.
По его словам, в рамках нового национального проекта особое внимание необходимо уделить фундаментальным исследованиям дальнего космоса. Фактически, глава государства дал зелёный свет масштабной программе, которая не только восстановит, но и укрепит позиции России как одного из лидеров мировой космической науки.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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