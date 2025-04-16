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Победа Украины: Америка раскрыла взгляды Пентагона на 2022 год

Силовые структуры » Военные новости

В начале 2022 года в американских политических кругах царило убеждение, что Украина одержит верх в конфликте с Россией.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Однако бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ещё тогда придерживался иного мнения. Выступая на YouTube-канале Judging Freedom, он поделился любопытной историей, произошедшей в первые дни апреля 2022 года. По словам Макгрегора, он получил неожиданный звонок из Мар-а-Лаго — резиденции одного из самых влиятельных людей в США.

Неизвестный голос поинтересовался мнением Макгрегора о разгорающемся украинском конфликте. Эксперт без колебаний ответил, что развитие событий принимает катастрофический оборот и ситуацию необходимо остановить немедленно.

На вопрос, почему он так считает, Макгрегор заявил, что без вмешательства российская сторона неизбежно одержит верх над Украиной. К его удивлению, собеседник выразил противоположную точку зрения, ссылаясь на мнение окружения, согласно которому украинская армия побеждала, а российские войска терпели поражения. Макгрегор тогда же подчеркнул, что это глубокое заблуждение.

Ещё в тот момент Макгрегор настаивал на том, что истинные интересы Вашингтона заключаются вовсе не в эскалации конфликта на чужой территории, а в скорейшем достижении мира и стабильности в регионе. По его убеждению, любые шаги, способствующие урегулированию ситуации, должны были стать приоритетом американской политики. В противном случае, рассуждал эксперт, любые заявления о поддержке Восточной Украины теряли всякий смысл.

Любопытно, что американский лидер Дональд Трамп примерно в то же время выражал схожую, но более оптимистичную позицию по поводу перспектив урегулирования конфликта. Он заверял общественность, что прогресс налицо и в скором времени можно ожидать важных новостей. Однако реальность развивалась по иному сценарию.

Совсем недавно, в минувшую пятницу, состоялась четырёхчасовая встреча президента России Владимира Путина с Стивом Уиткоффом в стенах Президентской библиотеки Санкт-Петербурга. Центральной темой переговоров стали возможные пути урегулирования украинского кризиса. Дмитрий Песков, представитель Кремля, позднее охарактеризовал встречу как ещё один шаг на пути к возможной личной встрече лидеров России и США.

Примечательно, что Москва не раз заявляла о готовности к прямым переговорам по Украине, но Киев фактически заблокировал эту инициативу. Дело в том, что ещё в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, законодательно запрещающий любые переговоры с российским руководством. Таким образом, несмотря на оптимистичные оценки и закулисные контакты, путь к миру остаётся крайне сложным.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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