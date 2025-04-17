Украинские ракеты: Россия намерена дать ответ на провокации ВСУ

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Силовые структуры » Военные новости

Россия инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить итоги 30-дневного перемирия в атаках на энергетическую инфраструктуру между РФ и Украиной.

ООН
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ООН

Запрос на закрытые консультации поступил от первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского. По его словам, заседание назначено на 17 апреля и начнется примерно в 23:30 по московскому времени (16:30 по Нью-Йорку).

Суть предстоящего обсуждения — оценка выполнения договоренностей, достигнутых 18 марта в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Тогда американский лидер внезапно предложил "энергетическое перемирие" — 30-дневный мораторий на взаимные удары по объектам энергетики. Путин поддержал инициативу, а чуть позже Владимир Зеленский заявил о готовности Киева присоединиться к мораторию. Однако, как утверждает российская сторона, украинские власти не сдержали слово.

По информации Полянского, консультации в Совбезе ООН пройдут без участия Украины (это формат закрытых заседаний). Дипломаты планируют проанализировать реальное состояние дел и дать оценку "добросовестности" выполнения договоренностей. Российская сторона подчеркивает: несмотря на достигнутые соглашения, киевский режим продолжил атаковать российские энергообъекты. Теперь Москва хочет официально зафиксировать эти факты на международной площадке.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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