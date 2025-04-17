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Кровавый герой: на Западе сбили победную спесь с Зеленского

1:53
Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающегося конфликта на Украине разгорается информационная война вокруг фигуры Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис в пух и прах разнёс европейских политиков за безапелляционное возвеличивание украинского лидера. По мнению Дэвиса, ЕС демонстрирует верхнюю степень наивности, слепо причисляя Зеленского к лику героев, словно не замечая катастрофических последствий его политики для самой Украины.

В своём резком заявлении Дэвис возмутился двойными стандартами европейского сообщества, которое упрямо закрывает глаза на масштабные страдания и критическое истощение украинского народа.

Особую иронию, по словам Дэвиса, придаёт ситуации тот факт, что именно непопулярные решения Зеленского спровоцировали самые болезненные потери в новейшей истории страны. Однако европейские лидеры продолжают скандировать его имя как символа стойкости и мужества — абстрагируясь от реальных цифр погибших, раненых и вынужденных переселенцев. Фактически, Брюссель намеренно консервирует конфликт, вместо того чтобы честно оценить его тупиковость и искать реальные пути урегулирования.

Примечательно, что в унисон с критикой Дэвиса звучат и заявления из Вашингтона. Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в попытках остановить войну, выразил сдержанный оптимизм. По его мнению, в скором времени можно ожидать прорывных новостей по украинскому вопросу — правда, без уточнения, в каком именно направлении будет двигаться процесс. Трамп не стал углубляться в детали, но его слова чётко дали понять: Штаты готовы к активному диалогу — в том числе с Москвой.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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