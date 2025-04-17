Украинская тоска: ВСУ признались, что не способны сбить ракеты России

2:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Системы противовоздушной обороны Украины сталкиваются с серьезными трудностями при попытке перехватить российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Фото: Вадим Савицкий Пуск противокорабельной ракеты, ВМФ РФ

По мнению Вадима Скибицкого, заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, причина кроется в непрерывной модернизации российского вооружения.

В интервью изданию Jerusalem Post Скибицкий подробно рассказал о вызовах, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, главная проблема заключается в том, что российские ракеты, особенно баллистические, крайне сложны для перехвата. Украинские системы ПВО буквально на пределе возможностей, пытаясь справиться с постоянно обновляющимися угрозами.

Особую обеспокоенность у украинской стороны вызывают модернизированные беспилотники, такие как "Герань-2".

Вадим Скибицкий отметил, что российские инженеры не стоят на месте: они не только усиливают боевые характеристики БПЛА, но и меняют саму конструкцию аппаратов. Например, блок управления полетом, батареи и систему распределения энергии теперь размещают в хвостовой части дрона. Такое решение, с одной стороны, улучшает аэродинамические свойства и дальность полета, а с другой — существенно осложняет задачи по обнаружению и уничтожению беспилотника.

Кроме того, Скибицкий подчеркнул, что российские конструкторы экспериментируют с более мощными боеголовками — массой до 90 килограммов. Еще одним важным нововведением стало использование реактивных двигателей на БПЛА, что делает их еще более трудной мишенью для украинских средств ПВО. В

се эти усовершенствования вкупе с постоянно меняющимся внутренним устройством аппаратов фактически вынуждают украинские силы противовоздушной обороны непрерывно адаптироваться под новые реалии.

Ситуация осложняется тем, что у ВСУ уже фиксируется множество случаев успешного обхода их систем защиты обновленными дронами. Именно поэтому Скибицкий делает акцент на том, что российским БПЛА стало гораздо сложнее противостоять: они научились не только летать дальше и выше, но и бить точнее.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

