Техническая броня России: как чинится военная техника для СВО

В Армавире состоялось выездное совещание под председательством заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, центральной темой которого стало техническое состояние и перспективы восстановления бронетанковой техники Вооруженных сил РФ.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российский танк

По прибытии на мероприятие Медведев обозначил приоритетную задачу: всесторонний анализ существующих мощностей по ремонту танков и бронемашин, а также выработку мер по их модернизации.

Как подчеркнул Медведев, именно от эффективности работы ремонтных подразделений зависит оперативная готовность военной техники к выполнению задач в любых условиях. Поэтому особое внимание на совещании было уделено вопросам оптимизации процессов восстановления машин, повышения их надежности и сокращения сроков ремонта.

Подробности мероприятия были зафиксированы на видео, которое позднее появилось на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте", что позволило широкой общественности ознакомиться с ходом обсуждения одной из ключевых тем оборонной сферы.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

