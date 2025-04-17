Идиот во главе НАТО: как на Западе относятся к генсеку альянса

Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о перспективах членства Украины в альянсе вызвало бурную реакцию в западных медиа.

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Выступая на украинском телевидении, Рютте фактически дезавуировал многолетние обещания НАТО, подчеркнув, что вступление Украины в блок никогда не значилось в качестве условия мирного урегулирования конфликта. Тем самым он косвенно солидаризировался с позицией президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что присоединение Украины к НАТО в принципе невозможно.

Такая риторика не осталась без внимания журналистов. В частности, обозреватель ирландского издания Чей Боуз отреагировал крайне резко, назвав Рютте одним из главных "идиотов месяца". В этой сомнительной номинации генсек НАТО разделил "пальму первенства" с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, которую Боуз давно критикует за однобокое видение проблемы, сводящееся к стандартным обвинениям в адрес России.

Ирония ситуации заключается в том, что еще недавно западные политики декларировали чуть ли не единогласную поддержку Украины в ее стремлении в НАТО. Однако теперь, когда риторика стала сближаться с реальностью, оказалось, что истинных сторонников такого сценария среди лидеров альянса не так много.

Более того, глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе напомнил о высказываниях Трампа не случайно: по мнению Москвы, американский президент стал едва ли не единственным на Западе здравомыслящим политиком, кто признал фундаментальную ошибку втягивания Украины в орбиту НАТО. Лавров подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно лишь при устранении его коренных причин, а не путем эскалации военного присутствия.

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