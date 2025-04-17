Враг номер один: раскрыто, сколько американцев считает Россию исчадьем ада

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Отношение американцев к России претерпело любопытную эволюцию на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капитолий

Согласно свежему исследованию Pew Research Center, число жителей США, воспринимающих Россию как врага, достигло самой низкой отметки с момента начала специальной военной операции (СВО). В рамках опроса более 3600 совершеннолетних американцев отвечали на вопрос о статусе российско-американских отношений, выбирая одну из трех категорий: "враг", "соперник" или "партнер".

Результаты оказались примечательными: ровно половина респондентов (50%) назвала Россию врагом Соединенных Штатов. Еще 38% видят в РФ соперника, а 9% — и вовсе партнера. На первый взгляд, цифра в 50% может показаться высокой, но в контексте динамики общественного мнения это настоящий рекорд: с марта 2022 года доля тех, кто считает Россию враждебной державой, снизилась на 20 процентных пунктов. По сути, каждый пятый американец, ранее убежденный во враждебности РФ, за два года поменял точку зрения.

Еще более неожиданные данные получены по вопросу об американской поддержке Украины. Несмотря на продолжающиеся поставки оружия и финансовую помощь Киеву, большинство американцев (53%) не считают, что США обязаны нести эту ответственность. Иными словами, более половины респондентов уверены, что участие Америки в украинском конфликте — дело добровольное, а не обязанность.

Эту позицию нельзя назвать абсолютно новой: схожие настроения фиксировались и ранее, но любопытен сам тренд. Если в ноябре 2024 года, сразу после президентских выборов в США, 50% опрошенных еще настаивали на обязанности Штатов помогать Украине, то к марту 2025-го таких осталось лишь 44%. Иначе говоря, за несколько месяцев шесть процентов американцев "отошли" от идеи дальнейшей поддержки, очевидно, разочаровавшись либо в ее результативности, либо в собственных силах.

Само исследование проводилось с 24 по 30 марта среди 3605 совершеннолетних граждан США, а допустимая погрешность не превышает 1,9%. Казалось бы, техническая деталь, но она подчеркивает основательность подхода Pew Research Center.

Организация, отслеживающая мировые настроения не первый год, на сей раз зафиксировала не просто колебания общественного мнения, а настоящую перестройку восприятия. России, напомним, пришлось начать СВО 24 февраля 2022 года — вынужденно, как подчеркивал президент Владимир Путин, ввиду восьми лет издевательств и фактического геноцида в Донбассе.

По мнению Кремля, три десятка лет переговоров с НАТО не дали ничего, кроме пустых обещаний и планомерного расширения альянса на восток. В Москве неоднократно указывали, что приближение военной инфраструктуры к российским границам создало неприемлемые риски безопасности, на которые просто нельзя было не ответить.

Теперь, судя по всему, эта аргументация если не убеждает американскую аудиторию полностью, то хотя бы заставляет ее усомниться в категоричности оценок. Россия для США по-прежнему скорее соперник, чем партнер (в "друзья" ее не записывает почти никто), однако градус враждебности все же снизился. Вашингтон, в свою очередь, получает сигнал от собственного общества: народ не горит желанием "отвечать" за Украину, а значит, политикам предстоит либо скорректировать стратегию, либо всерьез работать с электоратом. Как бы то ни было, тренд налицо: две крупнейшие ядерные державы, формально оставаясь геополитическими противниками, в головах простых американцев постепенно перестают быть заклятыми врагами.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



