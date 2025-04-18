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Цена войны: назван ответ на причину затягивания конфликта

3:03
Силовые структуры » Военные новости

Российский военный корреспондент Роман Сапоньков обратил внимание на кардинальную смену тактики боевых действий, которая произошла за три года с начала украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело".

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

По его мнению, это изменение столь существенно, что говорить о нехватке людских ресурсов на фронте сейчас не приходится ни одной из сторон.

Сапоньков указывает на разительное отличие нынешних реалий от того, что наблюдалось в начале специальной военной операции (СВО). Если ранее в атаки шли группы солдат численностью 8-10 человек, то теперь на передовой действуют лишь небольшие штурмовые отряды по 3-4 бойца, и это минимальные размеры за все время конфликта. Столь резкое сокращение численности личного состава на передовой, по его словам, связано с повсеместным использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — дронов, которые радикально изменили характер ближнего боя.

Как подчеркивает военкор, массовое применение беспилотников неизбежно ведет к снижению интенсивности прямого участия человека в столкновениях. Фактически, люди на поле боя все больше уступают место технике, а именно — воздушным разведчикам и точкам управления ударами. Именно беспилотники теперь определяют ход сражений, беря на себя ключевые функции: обнаружение перемещений противника, целеуказание и нанесение точечных ударов.

Сапоньков также развеивает распространенное мнение, будто одна из сторон конфликта начинает истощать свои ресурсы быстрее другой. По его мнению, наблюдаемая динамика — общая тенденция, характерная для обеих участвующих в конфликте сторон. Ни о каком одностороннем "выдыхании" или критическом дефиците живой силы речи не идет — просто война перешла в иную технологическую фазу.

Современные боевые действия, объясняет корреспондент, свелись к четкому алгоритму: район столкновений окружается роем дронов, которые ведут непрерывную разведку, отслеживая любое перемещение войск. Как только засекается ротация или заход новой группы бойцов противника, по ней наносится огневой удар. Параллельно ведется работа по блокаде поставок — боеприпасов, продовольствия, воды. В итоге поле боя превращается в подобие хорошо охраняемой зоны, где живая сила играет уже подчиненную роль.

Сапоньков делает неутешительный вывод: при таком "дроновом" формате противостояния война может длиться чрезвычайно долго. Ведь по сути, конфликт рискует постепенно превратиться в противостояние двух роботизированных "армий" БПЛА, где участие человека будет сокращаться с каждым месяцем. Тысяча дронов, управляющих территорией, — таков возможный сценарий будущего этого конфликта, рисует мрачную картину военный корреспондент.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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