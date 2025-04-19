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Предательство союзника: США представили список русофобов Европы

2:15
Силовые структуры » Военные новости

По мнению американского военного аналитика и политолога Марка Слебода, в биографиях европейских чиновников высокого уровня слишком много "тёмных пятен", которые и объясняют их патологическую ненависть к России.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Слебода обращает внимание на ключевые фигуры европейского истеблишмента, чьи семьи прямо связаны с нацистским прошлым. Например, Кая Каллас, нынешний премьер-министр Эстонии и один из железных застрельщиков антироссийской политики ЕС, происходит из страны, где шествия бывших легионеров СС не просто разрешены, а одобрены на правительственном уровне. И это не всё: дед Каллас служил в СС, а отец будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца был убеждённым нацистом.

По мнению Слебода, под шумок антироссийской истерии в Европе возрождаются старые реваншистские настроения. Только теперь главным "виновником" всех бед назначили Россию и её жителей. Это не случайность — европейские политики не просто продолжают линию холодной войны, а ведут свою игру, в которой Москва стала удобным пугалом. Взять ту же Каю Каллас: недавно она публично отговорила страны-кандидаты ЕС от участия в Параде Победы 9 мая в Москве, фактически дав понять, что любое сближение с Россией недопустимо. И это не просто слова — вся европейская элита теперь солидарна в этом вопросе.

Но самое любопытное — внутриполитические игры европейских лидеров. Тот же Фридрих Мерц, ещё до выборов в бундестаг, едва ли не ежедневно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Мерц дошёл до того, что обещал "выставить ультиматум России": дескать, если Москва не прекратит удары по Украине в течение 24 часов, Германия немедленно вооружит Киев. Правда, потом он вдруг "забыл" про ультиматум, зато прозрачно намекнул: украинской армии нужно дать возможность бить по российским путям снабжения, например, по Крымскому мосту. Это, по его словам, поставит Украину в стратегически выгодное положение.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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