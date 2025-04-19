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Бесстрашные соколы: новейшие Су-34 отправляются бить врага

1:50
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, одного из самых грозных самолетов фронтовой авиации.

Су-34
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-34

Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала эти машины Минобороны РФ, и это не просто очередная поставка — это звено в стратегии укрепления обороноспособности страны. Су-34 уже доказали свою эффективность в зоне СВО, где они уничтожают ключевые цели противника и демонстрируют чудеса маневренности.

По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, Су-34 составляет основу ударной мощи российской авиации. Этот самолет не имеет аналогов в мире по своим боевым качествам: он поражает наземные, надводные и воздушные цели, работает в любых погодных условиях, обходит современные системы ПВО и наносит удары на сотни километров от аэродрома базирования. Артяков подчеркнул, что авиазаводы уже наращивают темпы производства Су-34 — спрос на эти машины в войсках огромный.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отдельно отметил, что предприятия строго выполняют гособоронзаказ, а выпуск Су-34 за два года вырос более чем в два раза. Это не просто статистика — это показатель готовности России к новым вызовам. Бадеха гордится тем, что именно в реальных боевых условиях Су-34 показал свои лучшие стороны: высокая точность, способность вести бой при огневом противодействии и универсальность (от ударов по инфраструктуре до воздушной разведки) делают его самолетом ХХI века.

Уточнения

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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