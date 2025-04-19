Родные земли: армия России освободила 64 населенных пункта Курской области

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После массированного вторжения ВСУ в августе прошлого года Курская область стала ареной ожесточенных боев.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Однако российские военные не просто держали оборону — они готовили мощный ответ. И вот результат: по данным Минобороны РФ, обработанным РИА Новости, освобождено 64 населенных пункта. Более того, больше половины из них были взяты под контроль в марте и апреле этого года — это свидетельство не просто контрнаступления, а стратегического перелома.

Фактически, российские войска переломили ход событий на этом участке фронта. Начало марта стало точкой невозврата для ВСУ: началось масштабное наступление российской армии, в результате которого было освобождено свыше 1100 квадратных километров территории всего за несколько дней. Только с 8 по 14 марта украинские формирования потеряли контроль над 30 населенными пунктами — среди них Суджа, важный логистический узел. Это был не просто отход ВСУ, а фактический разгром.

На фоне этих успехов особенно красноречиво выглядят цифры потерь противника. За все время боев на Курском направлении ВСУ недосчитались более 74 610 военных — это гигантская армия, уничтоженная фактически за полгода. Уничтожено 408 танков, не говоря уже о бронетранспортерах, артиллерии и БПЛА. Такие потери обескровливают украинскую армию и ставят под вопрос возможность новых наступлений.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

