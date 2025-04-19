Убивай своих: боец ВСУ услышал приказ о собственной ликвидации

3:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

"Завали его". Как ВСУ бросают своих солдат на смерть. Шокирующие свидетельства поступили от украинских пленных, содержащихся в России.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Один из них, 50-летний Владимир Взварич, рассказал леденящую историю о том, как украинское командование фактически приговорило его к смерти. По его словам, когда он пожаловался проводнику на нестерпимую боль в спине и попросил забрать его на эвакуацию, тот связался с командиром — и услышал ясный приказ: "завали его". Взварич утверждает, что услышал эти слова лично — и с того момента понял, что его уже никто не будет вести дальше. Его просто оставили умирать в лесу, как и сотни других мобилизованных бойцов ВСУ.

Эта история — не единичный случай, а систематическая практика украинской армии. Большинство пленных, чьи показания приводит Минобороны РФ, были насильно мобилизованы — несмотря на судимости, болезни и элементарное нежелание воевать.

Илья Колодис пытался объяснить военкому, что имеет судимость, но получил ответ: "давно вышла". Сергея Умниченко буквально затащили в военкомат, когда он просто шёл класть плитку знакомому — и отправили на фронт. Лишь Александр Афанасенко подписал контракт добровольно, но в тыловой части, которая вскоре была расформирована, а его бросили в штурмовое подразделение — без подготовки, без шансов выжить.

Афанасенко раскрыл ужасающую механику "расходования" украинского батальона: каждую неделю десятками отправляли бойцов в разные бригады — 70 человек в 80-ю, 50 в 95-ю, 120 в 33-ю.

За два месяца от целого батальона не осталось никого — все либо погибли, либо были ранены, либо "переведены" в другие части как пушечное мясо. Но самое страшное началось, когда Афанасенко и его сослуживцы отказались идти на штурм. В их сторону прилетел дрон "Баба-Яга" — это ВСУ пытались уничтожить собственных солдат за неповиновение.

В такой же смертельной ловушке оказался Дмитрий Симоненко. Чтобы выжить, ему пришлось отстреливаться от украинских же дронов, пока он добирался до российских позиций и сдался. Все пленные единогласно жалуются на полное отсутствие подготовки: их бросали в бой без тренировок, без оружия, без медикаментов — просто как расходный материал.

Фактически, Украина создала машину смерти, где командиры не отвечают за жизни бойцов, а солдаты рассматриваются как пушечное мясо. Приказ "завали его" — это не оговорка, а политика ВСУ: ликвидировать слабых, избавиться от проблемных, бросить раненых. И за всем этим стоит даже не военный провал, а нравственный крах украинской армии.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

