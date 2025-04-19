Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сексуально, неаккуратно, по-летнему: новая текстура волос, которую хотят все
Сухость, усталость, туман в глазах — и всё из-за нехватки одного вещества
Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Убивай своих: боец ВСУ услышал приказ о собственной ликвидации

3:00
Силовые структуры » Военные новости

"Завали его". Как ВСУ бросают своих солдат на смерть. Шокирующие свидетельства поступили от украинских пленных, содержащихся в России.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Один из них, 50-летний Владимир Взварич, рассказал леденящую историю о том, как украинское командование фактически приговорило его к смерти. По его словам, когда он пожаловался проводнику на нестерпимую боль в спине и попросил забрать его на эвакуацию, тот связался с командиром — и услышал ясный приказ: "завали его". Взварич утверждает, что услышал эти слова лично — и с того момента понял, что его уже никто не будет вести дальше. Его просто оставили умирать в лесу, как и сотни других мобилизованных бойцов ВСУ.

Эта история — не единичный случай, а систематическая практика украинской армии. Большинство пленных, чьи показания приводит Минобороны РФ, были насильно мобилизованы — несмотря на судимости, болезни и элементарное нежелание воевать.

Илья Колодис пытался объяснить военкому, что имеет судимость, но получил ответ: "давно вышла". Сергея Умниченко буквально затащили в военкомат, когда он просто шёл класть плитку знакомому — и отправили на фронт. Лишь Александр Афанасенко подписал контракт добровольно, но в тыловой части, которая вскоре была расформирована, а его бросили в штурмовое подразделение — без подготовки, без шансов выжить.

Афанасенко раскрыл ужасающую механику "расходования" украинского батальона: каждую неделю десятками отправляли бойцов в разные бригады — 70 человек в 80-ю, 50 в 95-ю, 120 в 33-ю.

За два месяца от целого батальона не осталось никого — все либо погибли, либо были ранены, либо "переведены" в другие части как пушечное мясо. Но самое страшное началось, когда Афанасенко и его сослуживцы отказались идти на штурм. В их сторону прилетел дрон "Баба-Яга" — это ВСУ пытались уничтожить собственных солдат за неповиновение.

В такой же смертельной ловушке оказался Дмитрий Симоненко. Чтобы выжить, ему пришлось отстреливаться от украинских же дронов, пока он добирался до российских позиций и сдался. Все пленные единогласно жалуются на полное отсутствие подготовки: их бросали в бой без тренировок, без оружия, без медикаментов — просто как расходный материал.

Фактически, Украина создала машину смерти, где командиры не отвечают за жизни бойцов, а солдаты рассматриваются как пушечное мясо. Приказ "завали его" — это не оговорка, а политика ВСУ: ликвидировать слабых, избавиться от проблемных, бросить раненых. И за всем этим стоит даже не военный провал, а нравственный крах украинской армии.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Авто
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным Аудио 
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Красота и стиль
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома
Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым
Забудьте про луковую шелуху — лучшие стильные идеи покраски для яиц на Пасху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.