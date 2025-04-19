Виновные не уйдут: установлены ответственные за атаку на Курск 15 апреля

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Российское следствие сделало важный шаг в расследовании событий 15 апреля, когда Курск подвергся массированному удару с украинской стороны.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВСУ

По данным Следственного комитета РФ, теперь установлены личности трёх высокопоставленных командиров Вооружённых сил Украины (ВСУ), чьи подразделения нанесли массированный удар по мирному городу. Об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

По её словам, работа военных следователей в тесном взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России принесла первые конкретные результаты. Удалось выяснить, что за организацией атаки стоят сразу несколько ключевых фигур украинского военного командования.

В частности, речь идёт о полковнике Дмитрии Бондаровиче, командире 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ. Именно его подразделение, специализирующееся на дронах, сыграло одну из ведущих ролей в налёте. Вторым подозреваемым стал полковник Андрей Дзяний, возглавляющий 383-ю отдельную бригаду беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил Украины. Третьим фигурантом дела назван Виталий Сендзюк, заместитель Дзяния по той же бригаде.

Согласно материалам расследования, в ходе той атаки украинские военные задействовали свыше сотни беспилотников, обрушив их на гражданскую инфраструктуру Курска.

Итог налёта оказался трагическим: 85-летняя женщина погибла от полученных ранений, ещё девять мирных жителей оказались в больницах с травмами различной степени тяжести. Но человеческими жертвами ущерб не ограничился — под удар попали десятки жилых домов, множество социальных объектов, а также автомобили скорой помощи, которые в тот момент спешили на вызовы. Украинская сторона в очередной раз нанесла удар не по военной инфраструктуре, а целенаправленно атаковала места проживания обычных людей.

Теперь следователи располагают доказательствами того, что действия украинских командиров носили явно преступный характер. Речь идёт не просто о боевом столкновении, а о сознательном решении обстрелять территорию, где заведомо находились гражданские лица. Подобные эпизоды требуют самого пристального внимания международных инстанций, занимающихся вопросами военных преступлений.

Уточнения

Курск — город областного значения, расположенный на юге Центральной России, административный центр Курской области, а также Курского района.

