Уроки истории: что намерена повторить Германия из своего прошлого

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На фоне громких заявлений о будущем Германии официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать иронию.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

Поводом стал Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), который с высокой долей вероятности вскоре займёт пост канцлера ФРГ.

В своём недавнем выступлении Мерц заверил, что Германия намерена вновь взять на себя ведущую роль в европейских и мировых процессах, причём сделать это "надёжно" и в духе партнёрства. Захарова в Telegram-канале остроумно отреагировала на эти амбициозные планы, задавшись вопросом: а какую именно историческую эпоху собирается воскресить господин Мерц под видом этой самой "новой ответственности"?

По мнению Захаровой, слова Мерца о том, что Германия "снова" станет ключевым игроком на мировой арене, звучат как минимум двусмысленно. Она фактически упрекнула немецкого политика в отсутствии исторической рефлексии.

Ведь понятие "снова" применительно к Германии вызывает в памяти далеко не самые безоблачные периоды европейской истории. Захарова тонко намекнула, что, прежде чем рассуждать о лидерстве, стоило бы уточнить, какой именно предыдущий опыт Германия собирается воспроизвести: довоенный, послевоенный или, может быть, ещё более ранний?

Между тем, политический ландшафт Германии уже вплотную приблизился к серьёзным кадровым перестановкам. Ещё в апреле блок партий ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз возглавляет Маркус Зедер) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли принципиальной договорённости о создании новой правительственной коалиции.

По информации немецкого агентства DPA, ссылающегося на главу ХСС Маркуса Зедера, уже 6 мая Фридрих Мерц, скорее всего, будет официально избран канцлером. Но прежде, 5 мая, должно состояться подписание коалиционного соглашения — ключевого документа, определяющего стратегию ФРГ на ближайшие годы. Партнёрам лишь предстоит утвердить этот договор внутри партий, однако интрига уже практически исчерпана.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

