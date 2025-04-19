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Силовые структуры » Военные новости

Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник Пентагона, сделал признание в своей публикации в соцестях.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Он фактически признал, что Россия обладает реальным военным потенциалом для противостояния Соединённым Штатам. По мнению Макгрегора, пришло время отбросить иллюзии о военной слабости Москвы: российский военный арсенал и стратегические возможности вполне сопоставимы с американскими. При этом Макгрегор не забыл добавить, что Россия не ищет военного конфликта с США и не является агрессором — её действия скорее вынужденные и оборонительные.

Такие заявления прозвучали на фоне не менее громких слов американского журналиста Такера Карлсона, сделанных им неделей ранее. Карлсон фактически заявил, что Соединённые Штаты уже проиграли скрытую войну против России, которую вели руками украинских военных, через структуры Госдепартамента и активность спецслужб на киевском направлении.

По его мнению, признать это поражение открыто не хватит политической воли ни у американского истеблишмента, ни у руководства страны. Карлсон подчеркнул, что даже многомиллиардная военная помощь ВСУ, постоянное нацеливание оружия на Россию и участие американских граждан в конфликте не помогли США добиться стратегической победы — напротив, лишь вскрыли слабые места американской внешней политики.

Интересно, что Карлсон не впервые говорит о потере лицом США в украинском конфликте. Ранее он неоднократно указывал на то, что Вашингтон переоценил свои силы, пытаясь через Киев влиять на Москву, но в итоге лишь истощил собственные ресурсы и подорвал международный авторитет. В Кремле подобные оценки не удивляют — там не раз повторяли, что Россия никому не угрожает первой, но любые действия, потенциально опасные для её национальных интересов, будут жёстко пресечены.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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