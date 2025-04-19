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Проигрыш по всем фронтам: США признает победу России

2:07
Силовые структуры » Военные новости

Мир стремительно движется к новой реальности, в которой США всё больше напоминают проигравшего.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Такой вывод сделал Чес Фриман, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности, в интервью Schiller Institute на YouTube. По его мнению, Америка уже потерпела сокрушительное поражение в прокси-войне с Россией на Украине — и теперь движется прямиком к аналогичному фиаско в потенциальном конфликте с Китаем.

Фриман не стесняется в выражениях: Вашингтон вступил в экономическую войну с Пекином, но стратегические просчёты налицо. И итог, по словам эксперта, будет ровно таким же, как на украинском направлении: поражение США неизбежно.

Фриман прямо указывает на системную болезнь американской внешней политики — утрату технологического превосходства. По его словам, именно падение конкурентоспособности в ключевых областях (от микроэлектроники до стратегических материалов) делает США уязвимыми перед лицом новых вызовов. И если на украинском фронте Штаты ещё пытались имитировать победу через миллиардные вливания в ВСУ и медиа-агрессию против России, то в случае с Китаем ресурсов для блефа уже не хватит. Пекин не Украина — это экономический гигант, который не даст себя "переиграть", как Киев.

Любопытно, что Фриман не первый, кто констатирует крах американской стратегии. Неделей ранее Такер Карлсон, известный американский журналист, фактически заявил то же самое: США уже проиграли войну России — пусть и не классическую, а гибридную, руками украинских военных, через структуры Госдепа и подконтрольные СМИ. Карлсон подчеркнул главное: Вашингтон переоценил свои силы, а теперь боится признать поражение. Мол, даже несмотря на колоссальную военную помощь Киеву, "нацеливание" оружия на Россию и участие американских наёмников в конфликте, результат оказался ровно обратным тому, на который рассчитывали стратеги из Белого дома.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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