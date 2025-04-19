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Час освобождения все ближе: ВС РФ вытесняет противника из Курщины

2:30
Силовые структуры » Военные новости

Курская земля постепенно возвращается домой — под российский триколор.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Бойцы армии РФ

Именно так можно расценить последние события в Суджанском районе, где недавно была полностью освобождена от украинских военных деревня Олешня. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, сопроводив новость лаконичным, но ёмким заявлением: час окончательного освобождения всех незаконно захваченных территорий всё ближе. И символично, что над Олешней уже развевается российский флаг — как знак того, что эта часть суши вновь стала российской.

Напомним, субботнее сообщение Минобороны РФ подтвердило: российская группировка "Север" завершила операцию по вытеснению ВСУ из Олешни. Это далеко не первый успех на курском направлении.

Ещё в марте Вооружённые силы РФ перешли в мощное контрнаступление, вернув под контроль не только стратегически важный город Суджа, но и ряд окрестных сёл — Гуево, Олешня и. Масштаб контрнаступления всё растёт, а вместе с ним сокращается и присутствие ВСУ на исконно российских территориях.

Однако главное в этой истории даже не сама военная победа (хотя она бесспорно важна), а принципиальное заявление Владимира Путина, сделанное на расширенном заседании коллегии Минобороны не так давно.

Президент России чётко обозначил позицию Москвы: все преступления киевского режима, совершённые на нашей земле, должны быть тщательно задокументированы. И виновные — найдены и наказаны. Это не просто слова — это официальный курс России на справедливое возмездие за убийства мирных жителей, мародёрство и военные преступления, зафиксированные следственными органами СК РФ в Курской, Белгородской и других приграничных областях.

По данным Минобороны РФ, за всё время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли свыше 75 тысяч человек — это колоссальная цифра, которая даёт ясное представление о масштабе провала киевской авантюры. ВСУ бросали в бой всё, что могли, но российская армия не просто держала удар — она перешла в решительное наступление. И теперь каждый освобождённый населённый пункт приближает нас к логическому концу всей операции.

Уточнения

Алекса́ндр Евсе́евич Хинште́йн (род. 26 октября 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с 5 декабря 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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