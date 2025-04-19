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Трупы и кости: как армия России бьет врага в Курской области

1:54
Силовые структуры » Военные новости

Гуево больше не украинское — теперь это российская территория, где остатками ВСУ усеяны разгромленные позиции.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Именно так выглядит освобождённый от киевских сил населённый пункт в Курской области, если верить словам начальника разведки 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Лавина". В эксклюзивном интервью РИА Новости он фактически очертил страшную картину разгрома украинских военных: десятки трупов, разбросанные по разбитым опорным пунктам, брошенная техника и остатки укреплений, которые не помогли ВСУ удержать оборону.

По словам "Лавины", облетев Гуево на БПЛА, российские операторы насчитали не менее 20 тел украинских бойцов только на одном участке — в районе спиртзавода, где ВСУ держали крепкий оборонительный рубеж.

Этот опорный пункт киевские военные пытались отстоять двое суток, но российская артиллерия и FPV-дроны сделали своё дело: кто не успел отступить — остался навсегда. "Лавина" рассказывает об этом без эмоций, но с профессиональной гордостью: "сломали зубы" ВСУ именно здесь, на дороге Гуево — Горналь, где противник оставил всё - от оружия до жизней.

Это не первый и, видимо, не последний успех российской группировки "Север" на курском направлении. Ещё в марте Вооружённые силы РФ начали мощное контрнаступление, вернув под контроль не только стратегическую Суджу, но и ряд ключевых сёл — Гуево, Олешня и другие. По официальным данным Минобороны РФ, потери ВСУ за всё время боёв в Курской области уже превысили 75 тысяч человек — цифра колоссальная, говорящая о том, что киевская авантюра буксует по всем фронтам.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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