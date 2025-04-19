Место для удара: ВСУ группируются малыми отрядами на Курщине

На текущий момент в Курской области продолжаются боевые действия, но география противостояния существенно сузилась.
По заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, сделанному в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, очагов сопротивления осталось всего два.
Эти участки, по оценке генерала Герасимова, весьма ограничены в размерах, однако именно здесь противник сконцентрировал основные ресурсы. Теперь главная задача неприятеля — удержание захваченных позиций. Таким образом, стратегию действий оппонента можно охарактеризовать как оборонительную: все силы брошены на сохранение контроля над небольшими территориями, где еще ведутся активные боевые столкновения.
Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник.
Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.