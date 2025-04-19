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Место для удара: ВСУ группируются малыми отрядами на Курщине

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Силовые структуры » Военные новости

На текущий момент в Курской области продолжаются боевые действия, но география противостояния существенно сузилась.

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

По заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, сделанному в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, очагов сопротивления осталось всего два.

Эти участки, по оценке генерала Герасимова, весьма ограничены в размерах, однако именно здесь противник сконцентрировал основные ресурсы. Теперь главная задача неприятеля — удержание захваченных позиций. Таким образом, стратегию действий оппонента можно охарактеризовать как оборонительную: все силы брошены на сохранение контроля над небольшими территориями, где еще ведутся активные боевые столкновения.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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