Место для удара: ВСУ группируются малыми отрядами на Курщине

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На текущий момент в Курской области продолжаются боевые действия, но география противостояния существенно сузилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

По заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, сделанному в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, очагов сопротивления осталось всего два.

Эти участки, по оценке генерала Герасимова, весьма ограничены в размерах, однако именно здесь противник сконцентрировал основные ресурсы. Теперь главная задача неприятеля — удержание захваченных позиций. Таким образом, стратегию действий оппонента можно охарактеризовать как оборонительную: все силы брошены на сохранение контроля над небольшими территориями, где еще ведутся активные боевые столкновения.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник.

