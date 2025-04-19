Крысиные норы: армия России зачищает очаги сопротивления ВСУ

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Операция по нейтрализации украинских сил в районах Горналя и Олешни на курском направлении продолжается.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По последним данным, представленным начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым президенту Владимиру Путину во время субботней встречи в Кремле, главную ударную силу в этих боях держит морская пехота.

Особенно напряженная работа развернулась вокруг Горнальского мужского монастыря. По словам Герасимова, зачистка этой территории фактически завершена. Однако расслабляться рано: подразделения 810-й бригады морской пехоты уже переключились на прилегающие лесные массивы. Фактически, речь идет о полноценном локальном разгроме сил противника на участке площадью 4,5 квадратных километра.

Несмотря на скромные размеры этой зоны, Валерий Герасимов особо подчеркнул: неприятель бросил сюда все доступные резервы. Это подтверждает, что даже на ограниченной площади идут ожесточенные бои. Противник понимает стратегическую важность Горналя и Олешни, а потому держит там значительные силы. Морской пехоте приходится буквально "выдавливать" ВСУ с занятых позиций, шаг за шагом очищая каждый метр территории.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

