Ни метра земли врагу: как ВС РФ отбивают попытки ВСУ прорваться в Белгородчину

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Ситуация на границе с Украиной остается напряженной, но российские военные успешно противостоят попыткам вторжения.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

По заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, озвученному на встрече с президентом Владимиром Путиным, последние попытки украинской армии прорвать границу в Белгородской области были полностью сорваны.

Ранее украинские формирования, потерпев неудачу в районе Курской области, попытались сместить вектор атаки и сконцентрироваться на Белгородской области. Их основной расчет был на внезапный прорыв в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Однако, по словам Герасимова, эти планы были оперативно вскрыты и нейтрализованы российскими военными. Любая попытка крупных сил противника закрепиться на российской территории была жестко пресечена в самом начале.

На данный момент ситуация в Демидовке полностью стабилизирована — территория полностью зачищена от остатков украинских формирований. В районе Поповки еще сохраняется напряженность, но и там ситуация под контролем. По данным Герасимова, несколько мелких групп противника, численностью не более десятка бойцов каждая (максимально — до 12 человек), сумели просочиться в лесной массив южнее села. Эти группы немедленно блокированы, а военные приступили к их поэтапному уничтожению. Районы возможного нахождения украинских военных полностью изолированы, чтобы исключить любые попытки прорыва или эвакуации.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8 сентября 1955, Казань) — советский и российский военачальник.

