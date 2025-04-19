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Односторонняя инициатива: что скрывается за пасхальным перемирием Путина

1:47
Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающегося конфликта на Украине Россия сделала важный шаг навстречу миру. В субботу, 19 апреля, президент Владимир Путин объявил о краткосрочном гуманитарном перемирии в честь Пасхи.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Оно вступило в силу в 18:00 по московскому времени и продлится до полуночи 21 апреля. Путин подчеркнул, что Москва исходит из предположения, будто Киев последует этому примеру и также приостановит боевые действия. Вместе с тем российский лидер сделал важную оговорку: несмотря на объявленное перемирие, российские военные должны оставаться в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации со стороны украинских сил.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя РИА Новости инициативу президента, назвал ее односторонней мирной инициативой и жестом доброй воли, который четко демонстрирует стремление России к миру.

По его словам, нет никаких сомнений, что российские военные выполнят указание о перемирии и приостановят боевые операции на обозначенный срок. Однако Балицкий тут же обозначил главную проблему — полное отсутствие доверия к Киеву.

По мнению губернатора, украинская сторона систематически нарушает даже действующие международные соглашения. В качестве примера он привел продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру, несмотря на ранее достигнутые договоренности. Балицкий подчеркнул, что Москва не питает иллюзий относительно договороспособности Киева, неоднократно сталкиваясь с вероломством и нежеланием украинских властей идти на серьезные компромиссы.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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