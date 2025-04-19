НАТО не примет Украину: Америка дала четкий ответ о членстве Киева

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News фактически поставил точку в вопросе о возможном членстве Украины в НАТО.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

По его словам, эта тема не стоит на повестке дня и не рассматривается всерьез западными странами. Келлог был краток, но однозначен: Украина не станет частью Североатлантического альянса – это не просто замороженный вопрос, а свершившийся факт.

Такое заявление выглядит не случайным на фоне недавних высказываний другого американского эмиссара – Стива Уиткоффа. Ранее он обозначил важный сдвиг в подходе Запада к украинскому урегулированию.

По мнению Уиткоффа, переговорный процесс вышел далеко за рамки обсуждения статуса пяти спорных территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Теперь ключевыми пунктами возможного соглашения стали гарантии безопасности для Украины и отказ Киева от курса на вступление в НАТО. Фактически, Вашингтон дает понять: вместо расширения военного присутствия НАТО у российских границ Запад готов заморозить натовскую экспансию в обмен на мир.

Здесь просматривается серьезная трансформация риторики США. Еще недавно Брюссель и Вашингтон убеждали Киев, что членство в альянсе – лишь вопрос времени. Теперь же американские дипломаты фактически признают: безопасность Украины будет обеспечиваться не членством в НАТО, а другими механизмами – возможно, двусторонними соглашениями с США и Европой, системой международных гарантий, но без прямой военной интеграции. Это не поражение Украины, а попытка реализма в условиях, когда расширение НАТО на восток зашло в тупик.

Уточнения

Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший (англ. Joseph Keith Kellogg Jr.; род. 12 мая 1944, Дейтон, Огайо) — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.

