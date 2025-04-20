Мало кто поверил, что ВСУ на Пасху прекратят огонь. Киев демонстративно нарушает временное перемирие. Военный корреспондент Александр Коц надеется, что после этого Запад поймёт, кто стремится к миру в этом конфликте, а кто нет.
Корреспондент KP. RU рассказал в Telegram-канале, что прошлой ночью украинские военные ударили по окраинам Кременной в ЛНР, а утром атаковали Калининский район Донецка.
А на курском направлении, как отметил Коц, ВСУ активно запускает беспилотники. По его словам, сообщения о нарушении режима прекращения огня украинцами поступают и с других участков.
Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
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