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Киев демонстративно нарушает: как на самом деле ведут себя ВСУ в период пасхального перемирия

0:43
Силовые структуры » Военные новости

Мало кто поверил, что ВСУ на Пасху прекратят огонь. Киев демонстративно нарушает временное перемирие. Военный корреспондент Александр Коц надеется, что после этого Запад поймёт, кто стремится к миру в этом конфликте, а кто нет.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Корреспондент KP. RU рассказал в Telegram-канале, что прошлой ночью украинские военные ударили по окраинам Кременной в ЛНР, а утром атаковали Калининский район Донецка.

А на курском направлении, как отметил Коц, ВСУ активно запускает беспилотники. По его словам, сообщения о нарушении режима прекращения огня украинцами поступают и с других участков.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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