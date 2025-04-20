Киев демонстративно нарушает: как на самом деле ведут себя ВСУ в период пасхального перемирия

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Мало кто поверил, что ВСУ на Пасху прекратят огонь. Киев демонстративно нарушает временное перемирие. Военный корреспондент Александр Коц надеется, что после этого Запад поймёт, кто стремится к миру в этом конфликте, а кто нет.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Корреспондент KP. RU рассказал в Telegram-канале, что прошлой ночью украинские военные ударили по окраинам Кременной в ЛНР, а утром атаковали Калининский район Донецка.

А на курском направлении, как отметил Коц, ВСУ активно запускает беспилотники. По его словам, сообщения о нарушении режима прекращения огня украинцами поступают и с других участков.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.

