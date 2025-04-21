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Бить врага с новой силой: ВС РФ уничтожает ВСУ после короткого перемирия

1:34
Силовые структуры » Военные новости

После короткого пасхального затишья бои на Украине возобновились с новой силой.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Министерство обороны России сообщило, что силы группировки войск "Север" нанесли ощутимый удар по живой силе и технике одной из украинских бригад территориальной обороны.

Инцидент произошел в районе небольшого населенного пункта Хмелевка, расположенного в Сумской области. По данным российского военного ведомства, в результате боестолкновения украинские военные потеряли до двух десятков бойцов, а также одно артиллерийское орудие.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным 19 апреля, завершилось ровно в полночь 21 апреля. Несмотря на призыв к временному прекращению огня, надежды на долгосрочное затишье не оправдались.

Российское руководство подчеркивает, что военные строго следовали условиям перемирия, пока оно действовало. Однако с момента окончания установленного срока российская армия продолжила проведение специальной военной операции в прежнем режиме.

В сводке Минобороны РФ отмечается, что действия подразделений группировки войск "Север" на Белгородском направлении оказались весьма эффективными. Именно там была атакована украинская бригада теробороны в районе Хмелевки. Потери противника составили до 20 военнослужащих, а среди уничтоженной техники упоминается как минимум одно артиллерийское орудие. 

Уточнения

Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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