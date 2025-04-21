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Молодёжь на убой: мобилизация 18-25-летних на Украине

4:00
Силовые структуры » Военные новости

На фоне углубляющегося демографического кризиса руководство Украины принимает одно из самых спорных решений за последние годы — призыв на военную службу молодых людей в возрасте 18-25 лет.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По мнению Александра Гладуна, заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, эта мера неизбежна, несмотря на её долгосрочные последствия для страны.

Гладун в беседе с агентством РБК-Украина подчеркнул, что вопрос снижения мобилизационного возраста — это исключительно компетенция военных, которые оценивают потребности в живой силе по возрастным категориям.

По его мнению, если армия нуждается в юношах 18-25 лет, то призыв неизбежен. Он аргументировал свою позицию тем, что в условиях внешней угрозы существование самой страны важнее текущих демографических показателей. Фактически, учёный поставил вопрос ребром: если государство перестанет существовать, то проблемы рождаемости и воспроизводства населения потеряют всякий смысл.

Вместе с тем Гладун признал, что массовая гибель молодых людей на фронте создаст ещё более серьёзную проблему в будущем. Следующие поколения, по его словам, окажутся ещё малочисленнее, поскольку сократится демографическая база для воспроизводства населения. Это замкнутый круг: краткосрочная необходимость в солдатах вступает в противоречие с долгосрочным выживанием нации.

Тем временем украинские власти уже активно претворяют эту стратегию в жизнь. Владимир Зеленский анонсировал специальный контракт для молодёжи 18-25 лет, призванной пополнить ряды ВСУ. Предложение выглядит на первый взгляд привлекательно: 24 тысячи долларов за год службы, льготное поступление в вузы без экзаменов и возможность оформить ипотеку под символические 0%. Однако, как выяснилось позднее, заманчивые условия имеют обратную сторону.

По данным "Судебно-юридической газеты", ссылающейся на постановление кабмина от 13 февраля, контракт предполагает службу исключительно в штурмовых частях с обязательным участием в боевых действиях. Более того, в случае досрочного разрыва договора молодые контрактники будут обязаны возместить государству все выплаченные суммы.

Такой шаг не стал неожиданностью — весной 2024 года Зеленский подписал закон, понизивший мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Эксперты тогда предупреждали, что это лишь первый этап. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан фактически подтвердил неизбежность следующего шага: снижение возрастного порога до 18 лет. И, судя по действиям Киева, этот сценарий уже не за горами.

Министерство обороны Украины уже запустило масштабную кампанию по набору добровольцев в возрасте 18-25 лет. Вербовка юношей, только вступающих во взрослую жизнь, вызывает споры даже среди западных союзников Украины. С одной стороны, это попытка залатать дыры в сильно потрёпанных войсках, с другой — осознанное "выкачивание" самых дееспособных и перспективных представителей молодого поколения.

В итоге Украина оказывается перед страшным выбором: сохранить жизни нескольких десятков тысяч молодых людей сегодня ценой демографической катастрофы завтра или попытаться отстоять суверенитет без столь радикальных мер, рискуя уже не демографией, а самим существованием страны. Ответ, как показывает практика, уже дан: ставка сделана на мобилизацию всех доступных ресурсов, даже самых ценных — человеческих.

Уточнения

Национа́льная акаде́мия нау́к Украи́ны — высшая государственная научная организация Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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