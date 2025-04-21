Не мирное перемирие: Украина укрепила свою оборону во время Пасхи

2:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне объявленного Владимиром Путиным пасхального перемирия, киевский режим не преминул воспользоваться временной передышкой для укрепления своих позиций.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

По сведениям источника РИА Новости в группировке войск "Север", украинская сторона активно использовала это время для совершенствования оборонительных рубежей на границе Курской и Сумской областей.

Источник сообщил, что противник не просто укреплял свои позиции, но и проводил тщательную маскировку артиллерийских орудий, перемещая их на новые огневые точки и тщательно скрывая их от наблюдения. С этой целью ВСУ активно применяли беспилотные летательные аппараты, осуществляя разведывательные полёты над своими позициями. Цель таких облётов была проста: проверить эффективность маскировки, определить уязвимые ракурсы, с которых орудия могли быть обнаружены, и устранить эти недостатки.

По сути, украинские военные тщательно "перемаскировывали" свои огневые точки, добиваясь максимальной незаметности.

Кроме того, источник подтвердил ведение фортификационных работ на полную мощь. По его данным, ВСУ углубляли и расширяли существующие окопы, дооборудовали огневые позиции, делая их более защищёнными и менее заметными для российской разведки. Иными словами, шла кропотливая работа по созданию глубокоэшелонированной обороны, способной выдержать возможные удары.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале пасхального перемирия в субботу, призвав украинскую сторону последовать этому гуманитарному шагу. Режим прекращения огня вступил в силу в 18:00 мск и должен был продлиться до полуночи 21 апреля. Путин особо подчеркнул, что, несмотря на объявленное перемирие, российские войска обязаны оставаться в состоянии готовности к отражению возможных провокаций и нарушений со стороны Киева.

Однако киевский режим демонстративно проигнорировал призыв к миру. По данным Министерства обороны России, за время действия перемирия украинские войска нарушили режим прекращения огня почти 4900 раз.

Несмотря на формально заключённое перемирие, ВСУ продолжали методично обстреливать российские города, используя артиллерию и ударные дроны. Более того, боевики предприняли шесть попыток наземных атак на территории ДНР и Курской области, но все эти вылазки были успешно отражены российскими военными..

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

