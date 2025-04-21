На фоне объявленного Владимиром Путиным пасхального перемирия, киевский режим не преминул воспользоваться временной передышкой для укрепления своих позиций.
По сведениям источника РИА Новости в группировке войск "Север", украинская сторона активно использовала это время для совершенствования оборонительных рубежей на границе Курской и Сумской областей.
Источник сообщил, что противник не просто укреплял свои позиции, но и проводил тщательную маскировку артиллерийских орудий, перемещая их на новые огневые точки и тщательно скрывая их от наблюдения. С этой целью ВСУ активно применяли беспилотные летательные аппараты, осуществляя разведывательные полёты над своими позициями. Цель таких облётов была проста: проверить эффективность маскировки, определить уязвимые ракурсы, с которых орудия могли быть обнаружены, и устранить эти недостатки.
По сути, украинские военные тщательно "перемаскировывали" свои огневые точки, добиваясь максимальной незаметности.
Кроме того, источник подтвердил ведение фортификационных работ на полную мощь. По его данным, ВСУ углубляли и расширяли существующие окопы, дооборудовали огневые позиции, делая их более защищёнными и менее заметными для российской разведки. Иными словами, шла кропотливая работа по созданию глубокоэшелонированной обороны, способной выдержать возможные удары.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале пасхального перемирия в субботу, призвав украинскую сторону последовать этому гуманитарному шагу. Режим прекращения огня вступил в силу в 18:00 мск и должен был продлиться до полуночи 21 апреля. Путин особо подчеркнул, что, несмотря на объявленное перемирие, российские войска обязаны оставаться в состоянии готовности к отражению возможных провокаций и нарушений со стороны Киева.
Однако киевский режим демонстративно проигнорировал призыв к миру. По данным Министерства обороны России, за время действия перемирия украинские войска нарушили режим прекращения огня почти 4900 раз.
Несмотря на формально заключённое перемирие, ВСУ продолжали методично обстреливать российские города, используя артиллерию и ударные дроны. Более того, боевики предприняли шесть попыток наземных атак на территории ДНР и Курской области, но все эти вылазки были успешно отражены российскими военными..
Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.