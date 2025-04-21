Битва в прямом эфире: сражение ВС РФ за Горналь

3:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Курской области продолжается ожесточенное противостояние, и одним из эпицентров боевых действий остается село Горналь.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво

По сведениям, полученными РИА Новости от начальника разведки 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север", известного под позывным Лавина, бойцы его подразделения ведут активные боевые действия в этом районе.

Лавина сообщил, что на текущий момент одно из штурмовых подразделений смогло прорвать оборону противника и углубиться в заданный квадрат. Сейчас военнослужащие занимаются зачисткой прилегающих лесополос — это крайне важный этап, поскольку он обеспечивает безопасность дальнейшего продвижения.

Как пояснил Лавина, успех в лесополосах дает остальным группам, наступающим с флангов, возможность без помех начать штурм непосредственно жилых кварталов Горналя. Фактически, речь идет о создании своеобразного "коридора безопасности", который позволит снизить риск внезапных ударов со стороны украинских сил и даст российским бойцам оперативный простор для маневра. На данный момент на передовой идет настоящая разведка боем: военные выявляют и подавляют огневые точки ВСУ, тестируя оборонительные рубежи противника на прочность.

Стоит отметить, что нынешний этап боев — часть более широкой операции группировки "Север", начавшей масштабное наступление в Курской области в начале марта. За считанные дни российские войска смогли вернуть под контроль свыше тысячи квадратных километров территории, и одним из ключевых достижений стало освобождение Суджи — районного центра, стратегически важного узла обороны ВСУ. Стремительное продвижение российских сил стало неприятным сюрпризом для киевского режима, рассчитывавшего удержать приграничье любой ценой.

По официальным данным Министерства обороны России, с начала боевых действий в курском направлении украинская армия понесла колоссальные потери. Потери ВСУ уже превысили 75 тысяч человек — цифра, включающая как убитых, так и раненых.

Помимо этого, украинские войска лишились более 400 танков и тысяч единиц прочей бронетехники, артиллерийских установок и автомобильной техники. Такие цифры свидетельствуют о том, что украинское командование бросает в бой последние резервы, но пока это не приносит желаемого результата.

Фактически, обстановка в районе Горналя и соседних населенных пунктов становится лакмусовой бумагой для ВСУ: если украинские силы не смогут удержать оборону здесь, под угрозой окажется вся логистика и тактика в приграничных областях. Бойцы 22-го мотострелкового полка и других подразделений группировки "Север" продолжают сжимать кольцо, шаг за шагом приближаясь не только к полному контролю над Горналем, но и к более серьезным стратегическим целям.

Уточнения

Горналь — село в Суджанском районе Курской области. Входит в состав Гуевского сельсовета.

