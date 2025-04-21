Пасхальное перемирие: стал известен ответ России на все провокации ВСУ в светлый праздник

На прошлой неделе Россия на 36 часов погрузилась в хрупкую тишину.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

По инициативе президента Владимира Путина с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля на линии соприкосновения в зоне СВО действовало пасхальное перемирие. Москва рассчитывала, что Киев последует примеру Москвы и даст людям хотя бы краткий шанс на мирное дыхание. Однако действительность оказалась иной. Министерство обороны РФ провело чёткую аналитическую работу и представило данные, которые не оставили сомнений: перемирие стало односторонней уступкой России.

По информации военного ведомства, украинская сторона совершила почти 4900 нарушений режима тишины. Эти цифры были официально озвучены, и теперь Кремль даёт понять: надежды на взаимное соблюдение договорённостей не оправдались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами фактически перенаправил вопросы о деталях в Минобороны, дав понять, что военное руководство уже дало исчерпывающую оценку произошедшему. По сути, Песков лишь подтвердил: с военной точки зрения картина ясна, и она не в пользу Украины.

Интересно, что ещё до объявления перемирия Владимир Путин сделал важную оговорку. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на призыв к прекращению огня, российские войска должны оставаться в состоянии полной готовности.

Путин фактически предвидел сценарий, который и разыгрался: Киев использовал гуманитарную паузу не для мирного переведения дыхания, а для подготовки новых боевых действий. Теперь в Москве чётко дают понять — перемирие не стало шагом к деэскалации, а лишь подтвердило, что конфликт требует не временных договорённостей, а стратегических решений.

Итоги пасхального перемирия ставят перед мировым сообществом неудобный вопрос: насколько вообще возможны подобные гуманитарные инициативы в условиях активного вооружённого противостояния? С одной стороны, Россия показала готовность к символическому жесту доброй воли. С другой — Украина фактически превратила 36 часов тишины в период маневрирования и скрытой активности. Теперь Москва будет учитывать этот опыт при оценке любых будущих инициатив о прекращении огня.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

