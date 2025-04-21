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Альянс бросил Украину: Россия ответила на вступление Киева в НАТО

2:21
Силовые структуры » Военные новости

Кремль вновь подчеркнул принципиальную позицию по украинскому вопросу. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

В Москве убеждены: такой шаг представлял бы прямую угрозу национальной безопасности страны и стал бы одной из ключевых причин продолжающегося конфликта. Песков фактически повторил неоднократно озвученную Владимиром Путиным мысль — расширение Североатлантического альянса на восток Европы Россия воспринимает как линию стратегического противостояния.

В основе российской позиции лежит чёткая логика: если бы Украина стала частью НАТО, это существенно изменило бы военно-политический баланс сил в регионе. Москва видит в этом не просто расширение военного блока, а создание потенциального плацдарма для прямой угрозы российским границам. По мнению Кремля, интеграция Украины с НАТО противоречит фундаментальным интересам России, а потому не может рассматриваться иначе как враждебный шаг. Песков особо подчеркнул, что это не новая риторика — тезис о недопустимости украинского членства в альянсе давно является краеугольным камнем российской внешней политики.

Интересно, что в Кремле прямо связывают нынешний конфликт с попытками Киева и западных стран форсировать сближение Украины с НАТО. По версии Москвы, именно попытки нарушить сложившуюся систему безопасности в Европе спровоцировали эскалацию напряжённости. Путин не раз говорил об этом на международных площадках, и Песков лишь подтвердил: в России убеждены, что предотвращение появления войск НАТО у своих границ является вопросом выживания и сохранения стратегической стабильности.

Москва обозначила чёткий геополитический предел: Украина остаётся зоной жизненно важных интересов России, и любые попытки выведения её из-под российского влияния через механизмы НАТО будут встречать жёсткое противодействие. Вопрос больше не в теоретических дискуссиях о суверенитете Украины, а в реальном раскладе сил на континенте. Запад и Киев должны учитывать эту позицию, если хотят избежать дальнейшего обострения.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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