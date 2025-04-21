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Международный трибунал: мир рассмотрит действия ВСУ в пасхальное перемирие

Силовые структуры » Военные новости

С окончанием пасхального перемирия Россия сделала важный шаг навстречу международной прозрачности.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль готов предоставить всем заинтересованным сторонам исчерпывающие доказательства того, что Украина не сдержала обещаний и грубо нарушила режим прекращения огня. Москва бросает вызов мировому сообществу: пусть факты говорят сами за себя. В распоряжении Кремля — внушительный массив данных, собранных Минобороны РФ, о 4900 зафиксированных нарушениях со стороны вооружённых сил Украины за те 36 часов, когда официально действовала тишина.

Речь идёт не просто о голословных обвинениях, а о детальной аналитике, подкреплённой документальными свидетельствами и разведданными. По словам Пескова, вся эта информация теперь будет распространена среди стран, которые претендуют на объективность в оценке конфликта. Иными словами, Россия не доверяет больше словесным заверениям Киева и Запада — теперь слово за цифрами, картами и хронологией обстрелов. В Минобороны РФ уже подтвердили, что военные зафиксировали не просто единичные инциденты, а систематические попытки ВСУ использовать гуманитарную паузу для военных маневров.

Интересно, что, объявляя перемирие 19 апреля, президент Владимир Путин изначально предвидел сценарий вероломства со стороны Украины. Он прямо заявил: несмотря на призыв к прекращению огня, российские войска должны оставаться в состоянии полной боевой готовности. Так и произошло. Как только часы пробили полночь с 20 на 21 апреля, и перемирие утратило силу, подразделения российской группировки войск "Север" возобновили активные действия на территории Курской области. По официальной версии Минобороны, цель — уничтожение продолжающих действовать формирований ВСУ, которые не прекратили боевые операции ни на минуту.

Теперь Кремль ставит Запад перед неудобным выбором: либо признать правоту Москвы и осудить действия Киева, либо вновь погрязнуть в обвинениях России в "дезинформации" и "агрессии".

Доказательная база, собранная российскими военными, не оставляет Украине шансов на оправдания. Вопрос лишь в том, насколько быстро страны Европы и США решатся взглянуть на правду, даже если она противоречит их политической линии. Мир уже не может закрывать глаза на факты — 4900 нарушений не просто цифра, а приговор декларациям о "мирных намерениях" Украины.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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