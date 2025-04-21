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Владычица морей не поможет: Киев не смог навязать свои условия в Черном море

Силовые структуры » Военные новости

Журнал Economist раскрыл неожиданную правду: после того как Украина потребовала от России не заходить в западную часть Черного моря, Киев оказался в неловком положении.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Результат этого демарша озадачил даже украинских чиновников — настолько неожиданным оказался эффект. Оказывается, с момента российско-американских переговоров в конце марта, когда Москва и Вашингтон договорились о прекращении огня в акватории Черного моря, украинские порты не подверглись ни одному удару. Но вот парадокс: удары по объектам ВСУ в прибрежных городах никто не отменял. Возникает вопрос: чего же на самом деле добивалась Украина этим ультиматумом?

По мнению Economist, Киев не смог добиться главного — полного прекращения огня в регионе. Более того, Москва фактически перестала играть по украинским правилам. Ещё в конце марта в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской экспертных групп, по итогам которой было оглашено историческое соглашение. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, запретить применение силы и не допускать использования гражданских судов в военных целях. И это работало — морская блокада со стороны Украины потеряла смысл, а грузы пошли своим чередом.

Но есть одно серьёзное условие, которое ставит под вопрос долговечность этих договорённостей. Как подчёркивают в Кремле, соглашение вступит в силу окончательно только после выполнения ряда обязательств, главное из которых — снятие западных санкций с Россельхозбанка. Фактически Москва поставила Европе чёткое условие: хотите мир на Чёрном море — разблокируйте ключевые российские активы. Пока Киев думал о "красных линиях" для России, Запад ушёл в глухую оборону по совсем другому фронту — экономическому.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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