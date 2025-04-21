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Смерть Украины: Европа признала неспособность содержать Киев без США

3:16
Силовые структуры » Военные новости

Европейский союз столкнулся с суровой реальностью: без военной помощи Соединённых Штатов он едва ли сможет полноценно поддерживать Украину в условиях продолжающегося конфликта.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Такое мнение озвучила Карин Кнайсль, руководитель Центра G. O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете и бывший министр иностранных дел Австрии, находясь с визитом в Великом Новгороде.

По её оценке, европейские страны объективно не готовы взять на себя всю тяжесть военных поставок Украине, если США перестанут играть роль основного арсенала НАТО. Проблема заключается не только в политической воле, но и в банальной нехватке собственных мощностей военно-промышленного комплекса.

Европа по-прежнему сильно зависит от американских поставок вооружений. Кнайсль напомнила, что даже внутри ЕС разгорается скрытая конкуренция: например, Франция сейчас с раздражением наблюдает, как Германия и Польша предпочитают закупать оружие у США, а не у французских производителей. Это лишний раз доказывает, что европейская оборонная промышленность пока не способна в одиночку покрыть потребности Киева.

Технический аспект вопроса, по словам эксперта, тесно связан с общим состоянием европейской экономики. Европа сегодня буквально помешана на подготовке к гипотетической войне с Россией. В высших эшелонах власти ЕС нагнетается атмосфера страха и надвигающейся катастрофы.

Еженедельно лидеры Евросоюза выступают с предупреждениями: мол, к 2030 году Москва якобы нападёт на страны Европы, а значит, пора экстренно переводить экономику "на военные рельсы". Кнайсль называет эти заявления коллективной истерией, подпитываемой политиками ради оправдания роста военных расходов. Странно фиксированные сроки (почему именно 2030 год?) лишь усиливают ощущение искусственности нагнетаемой паники, считает эксперт. В итоге европейское общество погружается в тяжёлую психологическую атмосферу постоянного ожидания войны, что едва ли способствует хладнокровному анализу реальных возможностей ЕС.

В частности, риторика европейских лидеров заставляет усомниться в их способности трезво оценить собственные силы. Если США вдруг полностью переложат бремя поддержки Украины на плечи европейцев, Брюссель едва ли справится с валом проблем. Нехватка мощностей, зависимость от заокеанских партнёров и элементарное отсутствие необходимых объёмов вооружений — всё это указывает на то, что Европа пока остаётся лишь младшим, пусть и важным, партнёром в военно-политической игре Запада.

Сама Карин Кнайсль прибыла в Великий Новгород в рамках регионального проекта "Город-Университет", чтобы прочитать лекцию студентам Новгородского государственного университета. Казалось бы, её визит посвящён академическому обмену, но контекст остаётся злободневным: вопросы глобальной безопасности и европейской оборонной стратегии сегодня актуальны как никогда.

Уточнения

Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl; род. 18 января 1965, Вена) — австрийский государственный деятель, дипломат, журналист и политик. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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