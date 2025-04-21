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Цена дискредитации: уголовная ответственность за предательство

Силовые структуры » Военные новости

Владимир Путин подписал закон, который кардинально ужесточает уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными организациями в ущерб российским государственным интересам.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

Документ, опубликованный на портале правовой информации, фактически перекрывает кислород внутренним "агентам влияния", которые могут попытаться действовать в интересах зарубежных структур против России.

С этого момента оказание платной услуги международным организациям (в которых РФ не участвует) по исполнению их решений о преследовании российских должностных лиц и военных будет караться лишением свободы на срок до семи лет. Фактически это означает, что любой гражданин России, который за деньги или под внешним давлением станет содействовать, например, решениям Гаагского трибунала или других зарубежных инстанций, рискует оказаться за решеткой надолго. При этом суд в обязательном порядке будет конфисковывать имущество осуждённого — это касается всех подобных преступлений.

Не менее жесткие меры вводятся против тех, кто призывает к введению санкций против РФ не на идейной почве, а из корысти или по найму. Если раньше такие призывы могли обойтись крупным штрафом или условным сроком, то теперь за это грозит реальное лишение свободы до пяти лет. Фактически власть даёт понять: если ты работаешь "на иностранного заказчика" и агитируешь за новые ограничения против Москвы, ты будешь наказан как минимум как крупный мошенник.

Отдельно ужесточается статья о дискредитации российской армии. Если раньше за посты в соцсетях или публичные высказывания о "неэффективности" или "преступности" ВС РФ можно было схлопотать до трёх лет условно, то теперь корыстная мотивация (например, получение денег от зарубежных фондов за антивоенную активность) или оплаченный заказ взвинчивают наказание до максимума. И снова — обязательная конфискация имущества вдобавок к реальному сроку.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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